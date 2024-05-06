Тепло вернули в московские квартиры из-за похолодания | 360°

Москва 06 мая 2024, 19:40 Тепло вернули в московские квартиры из-за похолодания Собянин: в квартиры и соцобъекты Москвы вернут подачу тепла из-за заморозков РИА «Новости»

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В Москве из-за заморозков приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений», — напомнил он.

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Именно из-за этих обстоятельств батареи в квартирах москвичей снова станут теплыми. Отопление, добавил Собянин, не будут отключать до тех пор, пока ночная и дневная температура не достигнет регламентных значений, позволяющих завершить отопительный сезон.

Продлили его и в Московской области. По рекомендации правительства Подмосковья, меры необходимо принять до 9 мая. Ко Дню Победы в столичный регион придет вторая волна похолодания.