Кремль переадресовал военным вопрос о продлении выставки трофейной техники в Москве | 360°

Москва 06 мая 2024, 12:57 Кремль переадресовал военным вопрос о продлении выставки трофейной техники в Москве Песков: вопрос о продлении выставки трофейной техники в Москве решит Минобороны РИА «Новости»

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Открывшаяся в Москве выставка трофейной техники из зоны проведения спецоперации на Украине вызвала большой отклик. Решение о ее продлении может принять Минобороны, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщили «Известия».

Организатором выставки трофейной техники на Поклонной горе, по его словам, стало Минобороны. Дмитрий Песков заявил, что по этой причине просьбы о ее продлении нужно направлять в адрес министерства.

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«Это действительно выставка, которая пользуется и огромным интересом, и поддержкой наших людей. Поэтому, конечно, и наши коллеги в Министерстве обороны услышат ваше обращение наверняка и рассмотрят его», — сказал он.

Выставка открылась 1 мая и продлится до июня. Москвичам показали 32 образца военной техники, в том числе немецкий танк Leopard и американский Abrams. RT показал некоторые из образцов. Общая стоимость экспонатов превысила миллиард долларов.