Красную площадь закроют в Новогоднюю ночь

Красная площадь закроется для посетителей с вечера 31 декабря до утра 1 января. ГУМ-каток будет работать по обычному графику. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Уважаемые жители и гости столицы! Главное управление МВД России по Москве информирует: с 18:00 часов 31 декабря 2025 года до 10:00 часов 1 января 2026 года Красная площадь будет закрыта для посещения», — отметили в министерстве.

В прошлом году Красную площадь тоже закрывали для посетителей на Новый год.

Москва вошла в топ-пять самых популярных направлений для отдыха на Новый год в России. Но, как отметили эксперты, средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах в период новогодних праздников стала дороже, чем в прошлом году.

Также столица стала самым популярным городом для путешествий у иностранных туристов в 2025 году.