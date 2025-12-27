Названы пять самых популярных направлений для отдыха на Новый год в России

«Островок»: Сочи и Казань вошли в топ-5 направлений для новогоднего отдыха

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Нижний Новгород стали самыми популярными городами для бронирования на новогодние праздники в России. Об этом рассказали РИА «Новости» в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Агентство проанализировало бронирования отелей и апартаментов в России с 26 декабря по 11 января через агрегатор.

«На Новый год россияне традиционно выбирают крупные туристические центры, города с насыщенной праздничной программой и горнолыжные курорты», — отметили в компании.

Среди популярных направлений для новогодних поездок по России лидируют: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Краснодар, Екатеринбург и Эсто-Садок в Краснодарском крае.

Зимой, во время каникул, традиционно популярны места для активного отдыха. Среди северных и горнолыжных направлений особенно востребованы Кировск (Мурманская область, рост на 55%), Мурманск (на 20%), Архангельск (13%), Сортавала (14%) и Териберка (79%). Среди курортных мест наибольший интерес вызывает Крым.

«Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах по России на период новогодних праздников составляет 7,7 тысячи рублей, что на 9% выше уровня прошлого года (в сезоне 2024–2025 — 7,1 тысячи рублей)», — подчеркнули в «Островке».

Многие, планируя зимний отпуск за границей, стараются избежать долгих перелетов и сложностей с визами. Travel-эксперт Тариел Гажиенко назвал Минск, Ереван и Грузию лучшими направлениями для отдыха зимой. Турция традиционно остается одним из самых доступных вариантов: большое число рейсов, гибкие цены и широкая сеть курортов.