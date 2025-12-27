В 2025 году значительно выросло число иностранных туристов, посещающих Россию

За 11 месяцев 2025 года иностранные туристы посетили Россию чаще, чем за весь предыдущий год. Такую информацию привел Росстат .

В 2024 году число иностранных туристов в России достигло 4,157 миллиона человек. С начала года до ноября текущего года этот показатель превысил 4,35 миллиона.

Популярные направления среди интуристов: Москва (2,3 миллиона поездок), Санкт-Петербург (717 тысяч), Подмосковье (225 тысяч), Приморский край (131,5 тысячи) и Кубань (128 тысяч).

За 11 месяцев 2025 года число внутренних туристических поездок в России увеличилось на 4,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Теперь оно составляет почти 82,9 миллиона, тогда как в 2024 году было 79,3 миллиона.

Больше всего туристов по России побывали в Москве (11,3 миллиона), Краснодарском крае (почти девять миллионов), Санкт-Петербурге (6,5 миллиона), Подмосковье (5,2 миллиона), Татарстане (2,6 миллиона), Крыму (2,4 миллиона), Свердловской области (почти два миллиона), Ставропольском крае и Тюменской области (по 1,7 миллиона).

Ранее сервис «Островок» сообщил, что Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Нижний Новгород стали самыми популярными городами для отдыха на новогодние праздники в России. Средняя цена за ночь в отелях и апартаментах на Новый год в России — 7,7 тысячи рублей. Это на 9% больше, чем в прошлом году.