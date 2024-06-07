Дожди с грозами обрушатся на Москву

Синоптик Леус: в Москве 7 июня ожидаются дожди, грозы и до 24 градусов тепла

Кратковременные дожди с грозами и до +24 градусов ожидается в Москве 7 июня. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода», — рассказал он.

Кратковременные дожди начнутся к полудню, местами прогремят грозы. Столбики термометров в Москве поднимутся до +22…+24 градусов. В области будет еще теплее — до +25 градусов.

Атмосферное давление вырастет. Ветер ожидается северо-западный, его порывы будут достигать 5-10 метров в секунду.

Столица уже оказалась во власти дождей, которые идут с начала недели. Прошлой ночью в регионе выпало 53 миллиметра осадков — 69% месячной нормы. Но есть и большой плюс. Как рассказывала синоптик Татьяна Позднякова, осадки освободят воздух от вредных примесей и тополиного пуха. При этом в Московской области из-за жары действует второй класс пожарной опасности.