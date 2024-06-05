Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 7 июня

Второй класс пожарной опасности установится на большей части территории Подмосковья с 5 по 7 июня. Местами риски возрастут до третьего и четвертого.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 5 по 7 июня на большей части региона ожидают второй класс пожарной опасности. При этом первый будет 5 июня в Волоколамском, Звенигородском, Истринском и Наро-Фоминском лесничествах, 6 июня в Волоколамском и 7 июня в лесничестве «Русский лес».

Третий класс пожарной опасности установится 5 июня в Клинском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Шатурском лесничествах, 6 июня в Бородинском, Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском и 7 июня в Бородинском, Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском, а также в лесничестве «Русский лес». Четвертый ожидают 5 июня в Дмитровском и 7 июня в Шатурском лесничествах.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 27 градусов днем и опустится до 16 ночью. В регион придут малооблачная погода и кратковременные дожди с грозами.

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