Госинспекция Москвы подвела итоги демонтажа незаконных ограждений за 20 лет

Сотрудники московской Государственной инспекции по недвижимости с момента основания ведомства ликвидировали более 2,5 тысячи незаконных ограждений общей протяженностью в 75 километров, что сравнимо с длиной Москвы-реки в пределах города. Об этом рассказал глава ведомства Иван Бобров.

Он подчеркнул, что под демонтаж попали мешающие проходу жителей и проезду машин экстренных и коммунальных служб заборы, шлагбаумы и парковочные столбики, установленные без разрешения.

«С момента создания инспекции мы пресекаем подобные нарушения и следим за тем, чтобы городские территории использовались строго в соответствии с действующим законодательством», — заявил Бобров.

Отдельное внимание ведомство уделило профилактике нарушений правил пользования землей. Для арендаторов и собственников участков регулярно проводят открытые уроки, где рассказывают о способах установки заграждений и последствиях за ограничение доступа к общественным территориям.