Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил о штрафах за самовольную установку шлагбаума

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил в беседе с «Москвой 24» , что самовольная установка шлагбаума во дворе многоэтажки незаконна и может привести к штрафам.

По словам специалиста, за такое нарушение могут наказать по статье о самовольном занятии земельного участка. Гражданина ждет штраф в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не меньше пяти тысяч рублей.

Кроме того, проверяющие могут применить статью о нарушении требований пожарной безопасности, если шлагбаум перекроет путь спецтехнике. В таком случае гражданина ждет денежное взыскание в размере до 15 тысяч рублей.