Чекап на диване. В Москве внедрят уникальную программу

Новая информационная система позволит москвичам проверять здоровье, не выходя из дома. Она объединит данные медкарты и умных устройств, чтобы составить рекомендации или направить к специалисту. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила РИА «Новости» на полях ПМЭФ-2026.

Программу чекапов, по ее информации, запустят в Москве в ближайшие недели. Она позволит оценить состояние здоровья и риски.

«Приходить в медицинские учреждения будет надо только в том случае, где необходимо непосредственное общение с врачом. Все остальное можно делать в дистанционном и телемедицинском формате. Несколько слов о сути этой программы: по сути, чекап будет начинаться дома на диване», — сказала Ракова.

После того, как пациент заполнит анкету, система проанализирует данные его электронной медкарты, предложит пройти функциональные тесты и запросит информацию о составе тела, которую можно получить с умных устройств, в центрах московского долголетия, поликлиниках или МФЦ. Результатом станет справка о биологическом возрасте и возможных механизмах старения, рекомендации по питанию и образу жизни, назначение обследований.

Ранее в Подмосковье внедрили ИИ-робота Светлану. Она напоминает пациентам о записи на прием к врачу или необходимости продлить рецепт.