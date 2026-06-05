Робот Светлана напомнила о записи к врачу в Подмосковье еще 3,2 млн раз

С помощью ассистента на базе ИИ все желающие могут вызвать врача домой, записаться на прием к врачу, отменить или перенести визит.

Светлана также совершает исходящие вызовы, напоминая о приеме у специалиста и необходимости продлить электронные рецепты на льготные препараты.

«С начала этого года робот Светлана напомнила о приеме у врача почти 3,2 миллиона раз», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Звонки поступают с номера +7 (498) 550-31-35. Запись на прием к специалисту доступна по телефону 122, в приложении «Добродел Здоровье», на региональном портале госуслуг в разделе «Здоровье», а также при помощи бота Дениса в «Максе».