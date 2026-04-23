Собянин рассказал о поддержке пожилых горожан через «Московское долголетие»

Действующие в Москве меры поддержки пожилых горожан вывели российскую столицу в тройку регионов России по продолжительности жизни. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин .

Он подчеркнул, что таких результатов удалось добиться в том числе благодаря постоянному развитию проекта «Московское долголетие», где жители столицы старшего поколения поддерживают здоровье, занимаются саморазвитием и реализуют свои проекты.

«За восемь лет участниками программы стали больше 740 тысяч человек. В проекте доступно свыше 100 видов активностей для занятий — от большого тенниса и йоги до киноклуба и экскурсий по городу», — перечислил Собянин.

Только в прошлом году в работающих в столице 140 центрах «Активного долголетия» появились программы по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья, а также церемонии для юбиляров супружеской жизни.

Кроме того, пожилые москвичи имеют финансовую поддержку. Городскую доплату к пенсии получают 1,8 миллиона человек, а неработающие горожане имеют право на различные льготы, включая бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте.

Собянин добавил, что единовременные выплаты также получают долгожители и семейные пары, прожившие в браке более 50 лет. В 2025 году золотую свадьбу отметили более 29 тысяч семей.

Программа поддержки пожилых жителей «Активное долголетие» действует и в Московской области. В минувший четверг, 22 июля, ее участники собрались в подольском Доме культуры имени Лепсе на развлекательную программу «Энергия побед».