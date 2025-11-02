Автобус сбил пешехода на юго-западе Москвы

Автобус сбил перебегавшего дорогу пешехода на улице Профсоюзной в Москве

На юго-западе Москвы автобус сбил пешехода. По предварительным данным, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, сообщили 360.ru источники, знакомые с ситуацией.

Инцидент произошел на улице Профсоюзной около 15:25 по столичному времени. Обстоятельства происшествия уточняются.

На днях женщина за рулем иномарки сбила двух пешеходов в Нижегородской области. Авария произошла в Верхних Печерах.

Другое трагическое ДТП произошло вечером 28 октября в Новоуральске. Пьяный водитель сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи.

В тот же день электробус наехал на пешехода на Широкой улице в Северном Медведкове в Москве. В результате ДТП мужчина погиб.