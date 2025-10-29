Женщина за рулем иномарки сбила двух пешеходов в Нижегородской области
Два человека пострадали в дорожной аварии, которая произошла в Верхних Печерах Нижегородской области. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.
Согласно данным полиции, 32-летняя женщина, следуя за рулем машины Nissan Juke по Казанскому шоссе, сбила двух пешеходов. Те пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.
Пострадавшие — 43-летняя женщина и 27-летний мужчина — были доставлены в больницу. Проводится проверка.
