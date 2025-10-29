Женщина погибла на пешеходном переходе в ДТП в Новоуральске

Вечером 28 октября в Новоуральске произошло трагическое ДТП. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Об этом Ura.ru сообщила Госавтоинспекция по Свердловской области.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что пьяный водитель не заметил пешеходов.

Инспекторы установили, что у водителя не было обязательного страхового полиса. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Водителя также привлекли к ответственности за отсутствие ОСАГО.