Электробус насмерть сбил пешехода на северо-востоке Москвы

Электробус наехал на пешехода на Широкой улице в Северном Медведково. В результате ДТП мужчина погиб, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его словам, электробус переехал пешехода на новой остановке по центру дороги.

«У метро „Медведково“ в сторону Осташковской улицы», — добавил он.

На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, что на место аварии прибыли кареты скорой помощи и полиция. Тело пешехода поместили в черный пакет, на асфальте остались следы крови.

