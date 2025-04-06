«А у нас во дворе». Захарова подключилась к «снежному» московскому тренду

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поделилась снимком, на котором запечатлен апрельский снег в Москве. Кадр с авто дипломат опубликовала в своем
Telegram-канале.
«А у нас во дворе», — написала Захарова.
Она опубликовала фотографию машины, заваленной снегом, на капоте которой написано «Апрель».
В ночь на 6 апреля снег покрыл улицы столицы. Как сообщили синоптики, в городе выпало
три миллиметра осадков.
Ранее московским водителям посоветовали
пересесть на городской транспорт из-за снегопада. Также в столице приостановили аренду электросамокатов и велосипедов.
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