Редактора Ruptly задержали в Азербайджане

В Азербайджане задержали редактора видеоагенства Ruptly. Журналистка снимала обыски в офисе «Sputnik Азербайджан», прошедшие в понедельник, 30 июня, сообщил RT.

«Около 16:00 она прибыла на место. Последний раз она отправила сообщение в 16:20 о том, что отсняла материал», — уточнили в Ruptly.

С тех пор редактор не выходила на связь с коллегами. Позже ее мать подтвердила задержание дочери, отметив, что она находится в отделении полиции.

Это произошло после того, как редактор отправилась к месту задержания других журналистов Sputnik. Детали происшествия выясняются.

Ранее в МВД республики сообщили о задержаниях в редакции информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Расследование началось по поводу якобы незаконного финансирования деятельности организации.