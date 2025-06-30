Главу редакции «Sputnik Азербайджан» задержали в Баку

Силовики задержали в Баку главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Об этом сообщило агентство Sputnik .

По его информации, российских журналистов обвинили в том, что они якобы являются агентами ФСБ. В Sputnik назвали обвинения абсурдными.

«Агентство пытается установить связь с безосновательно задержанными журналистами. Сотрудников посольства России к задержанным не допустили», — указали в публикации.

Ранее стало известно, что в офисе «Sputnik Азербайджан» в Баку начались следственные действия.

Местные правоохранители заинтересовались деятельностью российского информационного агентства еще в прошлом году, после решения о ликвидации азербайджанского представительства медиагруппы «Россия сегодня».