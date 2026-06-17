Журналистка из США заявила, что никто не сможет заставить ее ненавидеть Россию

Американская журналистка и политический комментатор Кэндис Оуэнс заявила, что ее не смогут заставить ненавидеть Россию. Так она отреагировала на сообщение о помощи российских врачей бывшему военному США. Сообщение репортер опубликовала в соцсети Х .

После операции, проведенной российскими врачами, у 42-летнего американского ветерана исчезли тяжелые симптомы. Ему удалили тромб в мозге, после чего прошли проблемы со слухом и головные боли.

«Никто и никогда не сможет меня заставить ненавидеть Россию после этого», — написала Оуэнс.

Ранее журналист приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. После этого она сообщила, что вместе с мужем планирует подать документы на долгосрочную визу, чтобы регулярно приезжать в Россию.