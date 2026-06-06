Посетившая ПМЭФ Кэндис Оуэнс поблагодарила Россию за теплый прием

Журналистка из США Оуэнс после ПМЭФ назвала прием в России очень теплым

Журналистка из США Кэндис Оуэнс, принявшая участие в ПМЭФ, выразила россиянам благодарность за теплый прием. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Американка рассказала, что считает честью возможность стать своеобразным мостом между христианами Запада и Востока.

Также Оуэнс назвала Москву одним из прекраснейших городов, в которых когда-либо бывала. Она выразила надежду, что вернется в российскую столицу в будущем.

Ранее ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2026 Антон Кобяков подтвердил, что участники подписали на мероприятии более тысячи соглашений на общую сумму 6,6 триллиона рублей. Форум посетили представители 142 стран, в том числе Соединенных Штатов.

Кобяков отметил, что диалог между американской и российской сторонами начал восстанавливаться, западные инвесторы стали проявлять осторожный оптимизм по поводу возвращения в страну.