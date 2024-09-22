«Хезболла» ударила по израильской авиабазе Рамат-Давид в ответ на атаки ЦАХАЛ

Представители «Хезболлы» ударили ракетами по авиабазе Армии обороны Израиля Рамат-Давид. Об этом сообщил Telegram-канал движения.

«Исламское сопротивление нанесло удар по авиабазе Рамат-Давид в воскресенье десятками ракет „Фади-1“ и „Фади-2“ в ответ на неоднократные израильские атаки, которые были нацелены на различные регионы Ливана», — написали в пресс-службе.

По сообщениям в соцсетях, на месте авиабазы а также в порту Хайфы после атаки вспыхнули пожары.

Ранее в «Хезболле» сообщили о смерти командующего спецоперациями движения Ибрагима Акиля. Он скончался во время авиауадара ЦАХАЛ по южному пригороду Бейрута.

До этого армия Израиля ударила примерно по 100 пусковым установкам и объектам на юге Ливана. Атаки совершили по районам Мис-эль-Джабль, Кфар-Кила, Итарун, Шехин, Тайбе и Блида.