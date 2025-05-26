Журналист призвал Макрона набрать номер для жертв насилия после пощечины жены

Французский журналист Кори Ле Ген призвал Эммануэля Макрона обратиться за помощью пострадавшим от насилия после того, как его супруга Брижит влепила ему пощечину в самолете по прибытии во Вьетнам. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Эммануэль, если вы пострадали от домашнего насилия, позвоните по номеру 39-19. Не оставайтесь один на один со своей бедой!» — написал Ле Ген.

39-19 — общенациональная горячая линия во Франции для жертв домашнего насилия.

Макрон и его жена Брижит оказались в центре скандала во время визита во Вьетнам. Супруга лидера европейской страны со всей дури отвесила ему пощечину на борту самолета.

Елисейский дворец изначально отрицал, что Макрона ударила жена. Они объявили, что видеозапись конфликта создана нейросетями, а тех, кто распространял информацию, назвали «российскими агентами». Однако позже пресс-служба президента Франции признала подлинность видео.

Ранее Макрон пережил унижение во время беседы с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите Европейского политического сообщества в Албании. Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что французский лидер «выглядел перед камерами как мальчишка».