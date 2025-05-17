«Только унизился». Эрдоган публично поставил Макрона в неловкое положение

Президент Франции Эммануэль Макрон пережил унижение во время разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита Европейского политического сообщества в Албании. Об этом в соцсети X написал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Макрон захотел показать себя перед Эрдоганом, в итоге только унизился!» — написал глава «Патриотов».

Он добавил, что французский лидер «выглядел перед камерами, как мальчишка», после того, как «Эрдоган устроил ему „Трампа“».

«Макрон — это просто катастрофа!», — подытожил политик.

Турецкие издания предположили, что изначально французский лидер хотел установить «психологическое доминирование» над своим турецким коллегой. Однако тот не допустил, чтобы француз фамильярно похлопал его по плечу. Эрдоган цепко схватил коллегу за палец и не выпускал около 10 секунд.