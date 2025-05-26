«Момент близости». Елисейский дворец изначально отрицал, что Макрона ударила жена

Елисейский дворец сначала отрицал, что Эммануэля Макрона ударила его супруга. Видеозапись конфликта они назвали сгенерированной нейросетями, а всех, кто распространял информацию, — «российскими агентами». Об этом сообщила французская медиакомпания RMC BFM .

Позже пресс-служба президента Франции признала подлинность видео. По словам близкого друга президента, на камеру попала незначительная «ссора» между супругами, написал RT.

«Это был момент, когда президент с супругой позволили себе немного подурачиться перед началом турне», — заявил источник, приближенный к президенту Франции.

Конфликт попал на камеры случайно, когда самолет французского президента приземлился в Ханое. Видео записали в тот момент, когда открывались двери лайнера, и пара не подозревала, что их снимают.

«Это момент близости», — добавил источник, возложив ответственность за негативную реакцию на пророссийские СМИ.

На кадрах видно, как двери самолета открываются и появляется Макрон. Он оборачивается и в этот момент получает по лицу от жены. После этого супруги начали спускаться по лестнице. Политик протянул руку супруге, но та проигнорировала его жест.