Жена Макрона отвесила ему пощечину во время визита во Вьетнам. Момент удара попал на видео

Жена Макрона отвесила ему пощечину во время визита во Вьетнам

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит оказались в центре скандала во время визита во Вьетнам. Супруга лидера европейской страны со всей дури отвесила ему пощечину на борту самолета, сообщило издание Blick .

Этот момент попал на видео, которое теперь бурно обсуждают в Сети. На кадрах видно, как двери самолета открываются, затем появляется Макрон. Затем он поворачивается в сторону и в этот момент ему прилетает по лицу от жены.

Брижит не видно, наблюдать можно лишь ее руки, которыми она треснула мужа на глазах у журналистов.

После этого чета начала спускаться по лестнице. Политик протянул супруге руку, но та проигнорировала его.

Blick подчеркивает, что Елисейский дворец отрицал эту информацию, пока видеозаписи с подтверждением не были опубликованы разными СМИ по всему миру.