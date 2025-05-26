Жена Макрона отвесила ему пощечину во время визита во Вьетнам. Момент удара попал на видео
Жена Макрона отвесила ему пощечину во время визита во Вьетнам
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит оказались в центре скандала во время визита во Вьетнам. Супруга лидера европейской страны со всей дури отвесила ему пощечину на борту самолета, сообщило издание Blick.
Этот момент попал на видео, которое теперь бурно обсуждают в Сети. На кадрах видно, как двери самолета открываются, затем появляется Макрон. Затем он поворачивается в сторону и в этот момент ему прилетает по лицу от жены.
Брижит не видно, наблюдать можно лишь ее руки, которыми она треснула мужа на глазах у журналистов.
После этого чета начала спускаться по лестнице. Политик протянул супруге руку, но та проигнорировала его.
Blick подчеркивает, что Елисейский дворец отрицал эту информацию, пока видеозаписи с подтверждением не были опубликованы разными СМИ по всему миру.