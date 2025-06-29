Журналист из Азербайджана призвал сжечь посольство России в Баку

В Азербайджане призвали сжечь российское посольство после рейдов в Екатеринбурге

Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы призвал сжечь посольство России в Баку после рейдов и массовых задержаний в Екатеринбурге. Об этом он написал в соцсети Facebook*.

Представитель СМИ привел неподтвержденные данные о погибших и обвинил власти Азербайджана в бездействии.

«Посольство России не было сожжено. Нации, уважающие самих себя, не оставили бы камня на камне от этого посольства», — заявил Мухтарлы.

Ранее в Екатеринбурге прошли рейды в связи с расследованием уголовного дела, подозреваемыми по которому проходят выходцы из Азербайджана. Свердловский СК заявил о задержании четырех участников этнической преступной группы, которые могут быть причастны к убийствам в 2001, 2010 и 2011 годах.

На этом фоне разгорелся скандал. В Азербайджане отменили все мероприятия, организованные российскими государственными и частными структурами. До этого временного поверенного в делах России Петра Волковых вызвали в МИД Азербайджана.

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