Участников этнической преступной группы задержали на Урале по подозрению в убийствах

СК: участников преступной группы задержали на Урале по делу об убийствах

В Свердловской области задержали участников этнической преступной группы, подозреваемых в убийствах. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону .

По данным следствия, фигуранты причастны к нескольким эпизодам убийств и покушений, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

«Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц», — уточнили в СК.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Делом занимается четвертый отдел по расследованию особо важных дел. Злоумышленникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее жители Екатеринбурга сообщили о массовых задержаниях азербайджанцев. МИД республики в связи с этим вызвал временного поверенного России.