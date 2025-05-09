Жители Вены отмечали 80-летие Победы в центре города. На празднике включали песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом дипломат сообщила в своем Telegram-канале.

Она опубликовала видео, на котором запечатлена толпа людей с флагами СССР и портретами участников Великой Отечественной войны. На фоне звучит композиция в исполнении российской Елены Север.

«Центр Вены. Включили записи „Верните память“», — написала Захарова.

К торжествам по случаю Дня Победы присоединились и других странах, включая Украину. Жители Одессы принесли цветы к памятнику Неизвестному матросу.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль поздравила россиян с Днем Победы. Политик назвала главной силой России умение прощать и жить дальше. Политик также сообщила, что планирует отмечать 9 мая в деревне у мемориала.