Кнайсль указала на особую силу россиян

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль поздравила россиян с Днем Победы. Она опубликовала обращение в Telegram-канале.

Умение россиян прощать и жить дальше — их особая сила, подчеркнула политик.

«Думая о всех жертвах и страданиях Советского Союза, столкнувшегося с вторжением немецких танков, солдат многих европейских народов, я поражаюсь доброте русских по отношению к агрессорам», — написала Кнайсль.

Она пожелала россиянам мирного и радостного Дня Победы. Экс-глава МИД Австрии добавила, что тоже будет отмечать этот день в деревне перед мемориалом.

Участниками парада Победы в Москве стали 1,5 тысячи бойцов специальной операции. Всего в мероприятии участвуют 11,5 тысячи военнослужащих Минобороны, ФСБ, МЧС и Росгвардии.