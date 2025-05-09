Полицейские оцепления и обязательная проверка документов не помешали жителям Одессы принести цветы к памятнику Неизвестному матросу в Центральном парке. Как сообщил Telegram-канал «Политика страны», за несколько часов все подножие скульптуры покрылось букетами горожан.

Авторы подчеркнули, что мемориальный комплекс окружили силовики и пропускали к нему горожан только после проверки документов. Тех, кто не мог предоставить паспорт или забыл его дома разворачивали.

Полиция Киева задержала пенсионерку, пришедшую возложить цветы к Вечному огню. Причиной стало красная звездочка на военной пилотке, которую надела женщина.

Полицейские объяснили, что символ Красной армии попадает под запрещенную символику. Попытки пенсионерки объяснить, что звездочку практически не видно силовики слушать не захотели и забрали ее в отдел.