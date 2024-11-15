Жители Сухума рассказали о жизни города на фоне протестов

Абхазию захлестнули протесты из-за инвестсоглашения с Россией. Жители Сухума рассказали РБК , как проходит жизнь города на фоне митингов.

«[Сегодня] обычный рабочий день», — отметила одна из собеседниц издания.

Женщина рассказала, что обстановка в целом спокойная, на отдыхе российских туристов демонстрации никак не сказываются. Аптеки, магазины и школы, добавила она, работают в обычном режиме. По четыре часа в день в городе нет электричества, но это веерные отключения.

«Думаю, что завтра ситуация опять будет, как и обычно. Идет обычная предвыборная борьба. Не особо цивилизованная, но для Абхазии обычное явление», — сказал в интервью РБК другой житель Сергей.

Однако МИД России рекомендовал соотечественникам воздержаться от поездок в Абхазию. Находящихся в республике туристов призвали не посещать протестные акции и посоветовали им при возможности выехать из страны.

Волна протестов захлестнула Абхазию 11 ноября. Оппозиция, выступающая против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, перекрыла основные транспортные артерии страны и пыталась атаковать здание Службы госбезопасности.