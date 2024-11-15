МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию

Российским гражданам следует пока отложить поездки на территорию Абхазии. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она также призвала находящихся в республике россиян проявлять повышенную осмотрительность, не посещать протестные акции, а посоветовала при возможности выехать из страны. Представитель МИД напомнила об обострившихся в Абхазии внутриполитических противоречиях и нестабильной обстановке.

«В результате в республике сложилась кризисная ситуация, и это, вне зависимости от ее исхода, тормозит развитие Абхазии», — отметила дипломат.

Захарова обратила внимание, что действие оппозиционных сил в республике не способствует привлечению инвестиций в страну. По ее словам, Россия с озабоченностью следит за происходящим.

Ранее администрация абхазского президента Аслана Бжании начала готовить документы об отзыве ратификации соглашения об инвестициях с Россией. Таким образом руководство пытается стабилизировать ситуацию в стране.