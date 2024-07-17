18 июля 2024 01:25 Отключения раскинули веером. Зачем югу России лимит электроэнергии Южные регионы России перевели на веерные отключения электричества из-за жары 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Веерные отключения электричества ввели в южных регионах России. Рекордная жара заставила жителей включать кондиционеры, но сети не выдержали перегрузки. Это привело к масштабным авариям и перебоям в поставках электроэнергии. Чтобы избежать еще более негативных последствий, энергетики перешли на веерные отключения.

Свет по графику

Электричеством южные регионы России и Северного Кавказа обеспечивает Объединенное диспетчерское управление ОДУ Юга (входит в АО «СО ЕЭС»). Организация отвечает за всю энергетическую инфраструктуру, которая столкнулась с рекордной нагрузкой. «Абсолютный исторический максимум потребления мощности зафиксирован 17 июля — в 12:00 по московскому времени. Он составил 21 126 мегаватт, что на 176 мегаватт больше предыдущего исторического максимума потребления, достигнутого 13 января 2024 года», — заявили в пресс-службе организации.

Фото: Pixabay

Повышение потребления электричества связана с рекордной жарой, когда жители массово включают кондиционеры и вентиляторы, а заведения общественного питания переводят холодильники на усиленный режим работы. При этом энергия также необходима предприятиям, коммунальным службам, торговым центрам и другим объектам.

Не выдерживая повышенной нагрузки, энергетическая инфраструктура выходит из строя. В результате без света и электричества остаются все.

Для разрешения ситуации существует график веерного отключения — это аварийное ограничение режима потребления электроэнергии, когда объем электричества поступает лимитировано и идет только по графику.

Фото: РИА «Новости»

Другими словами, пока одни потребители получают электроэнергию, другие несколько часов сидят без света, а после они меняются. Такое решение позволяет снижать количество аварий, повреждение инфраструктуры, а также избежать массового отключения электроэнергии.

Первые и последующие отключения

Компания «Донэнерго» объявила о введении графика веерных отключений в Ростовской области 5 июля после того, как сразу в нескольких населенных пунктах энергетическая инфраструктура не выдержала перегрузки и начались аварии. Уже тогда температура на улице поднялась до +42 градусов.

Фото: РИА «Новости»

На это решение пожаловались местные жители, которые остались в жару с выключеными кондиционерами и неработающими холодильниками. Первый замдиректора филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Ростовское РДУ — главный диспетчер Александр Малюков в комментарии изданию Don News заявил, что энергосистему некоторых районов запитали от соседних регионов.

«Волгоградской энергосистеме из-за жары произошло отключение линии 220 киловольт, которое усугубило ситуацию», — заявил он.

Фото: РИА «Новости»

Веерные отключения действовали временно. К ним пришлось вернуться после того, как во вторник, 16 июля, из сети выпал энергоблок № 1 Ростовской АЭС. Как пояснили в пресс-службе «Росатома», отключение произошло из-за ложного срабатывания системы защиты. Спустя несколько часов энергоблок снова заработал. Но нагрузка на сети меньше не стала. Губернатор Василий Голубев объявил, что новые отключения в Ростовской области коснутся ряда районов столицы, Батайска, Азова и других населенных пунктов.

«Это сделано для снижения нагрузки и во избежание аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения. К сожалению, система этих отключений задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время произойдет отключение, невозможно», — написал губернатор.

Фото: РИА «Новости»

Но без электричества не может функционировать коммунальная инфраструктура. Пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области предупредила о возможных перебоях в работе водопроводных и канализационных станций, водонапорных башен, скважин и котельных, которые попали под веерные отключения. «Перебои в подаче воды возможны в Ростове, Новочеркасске, Таганроге, Батайске, Азове, Шахтах», — предупредили в ведомстве. Там отметили, что готовы перевести объекты на резервные источники питания, а там, где это сделать невозможно, организуют подвоз воды.

Где еще действуют веерные отключения света?

Начиная с 16 июля веерные отключения электроснабжения ввели в Крыму. Компания «Крымэнерго» объяснила это решение работами на сетях, чтобы минимизировать нагрузку на сетевое оборудование в условиях жаркой погоды. «Мы принимаем все меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей. Энергетики осуществляют переключение снабжения абонентов по резервным схемам», — заявили в пресс-службе. С 9 июля аварийные отключения действуют в Краснодарском крае. «Это временное решение, по мере устранения дефицита мощности электроснабжение будет восстановлено в полном объеме», — заявили в «ТНС энерго Кубань». Со среды, 17 июля, веерные отключения распространили на Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев объяснил это решение снятием перегруза в системе и необходимости привести технические процессы в норму. После он объявил, что по согласованию с «Севастопольэнерго» отключать свет начнут в торговых центрах и других крупных предприятиях, чтобы не мешать простым жителям. «О дальнейших отключениях предпринимателей будут информировать индивидуально. Прошу бизнес отнестись к этому шагу с пониманием. Это вынужденная мера», — подчеркнул он. Временные ограничения энергопотребления вводили в Кабардино-Балкарии. Глава республики Казбек Коков заявил, что без света частично остался Нальчик и населенные пункты семи районов. В Ставропольском крае отключения ввели в Пятигорске и его пригородах. Глава города Дмитрий Ворошилов назвал решение временным.