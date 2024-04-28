Объект теплогенерации Николаева получил повреждения после взрывов | 360°

Мир 28 апреля 2024, 13:27 Объект теплогенерации Николаева получил повреждения после взрывов Глава Николаевской области Ким заявил о повреждении объекта теплогенерации

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Объект теплогенерации Николаева получил повреждения в ночь на воскресенье, 28 апреля. Об этом сообщил глава администрации Николаевской области Виталий Ким в своем Telegram-канале.

«Поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры. Последствия уточняются. Пострадавших нет», — написал руководитель украинского региона.

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О чем именно идет речь Ким не уточнил.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича уточнило, что ночью городе прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги.

«Взрывы в Николаеве. Выясняем выясняем. Предоставим информацию позже», — заявил градоначальник.

В минувшую субботу, 27 апреля, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о повреждении энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Чиновник подчеркнул, что работа по восстановлению поврежденных объектов продолжается.