Взрыв прогремел в Киеве | 360°

28 апреля 2024, 21:41
Взрыв прогремел в Киеве
«Страна.ua»: взрыв прогремел в Киеве
Взрыв прогремел в Киеве. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».
По данным СМИ, воздушную тревогу в самом городе не объявляли. Сирена сработала только в Киевской области. С чем связаны похожие на взрывы звуки в украинской столице пока неизвестно.
Реклама
До этого взрыв раздался в подконтрольном украинским боевикам Запорожье. Здесь также запустили предупреждение о возможной атаке с воздуха.
В ночь на 28 апреля в результате взрывов получил повреждения объект теплогенерации Николаева. При этом местные власти не уточнили, какой именно.
Ранее координатор подполья Николаев Сергей Лебедев сообщил о гибели не меньше 14 иностранных наемников ВСУ, когда по Николаеву ударили ВС РФ. Еще восемь иностранцев были ранены.
Взрывы
Киев
Украина
Реклама
Реклама