Взрыв прогремел в Киеве | 360°

Мир 28 апреля 2024, 21:41 Взрыв прогремел в Киеве «Страна.ua»: взрыв прогремел в Киеве Unsplash

Читать 360 в

Взрыв прогремел в Киеве. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

По данным СМИ, воздушную тревогу в самом городе не объявляли. Сирена сработала только в Киевской области. С чем связаны похожие на взрывы звуки в украинской столице пока неизвестно.

Реклама

До этого взрыв раздался в подконтрольном украинским боевикам Запорожье. Здесь также запустили предупреждение о возможной атаке с воздуха.

В ночь на 28 апреля в результате взрывов получил повреждения объект теплогенерации Николаева. При этом местные власти не уточнили, какой именно.

Ранее координатор подполья Николаев Сергей Лебедев сообщил о гибели не меньше 14 иностранных наемников ВСУ, когда по Николаеву ударили ВС РФ. Еще восемь иностранцев были ранены.