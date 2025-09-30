Жители Китая заметили в небе загадочное облако от ракеты

В Китае прошел запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» с двумя спутниками

Необычное явление заметили жители Хэбэя, Шаньси и других регионов Китая. На комментарии пользователей Сети обратил внимание Telegram-канал РЕН ТВ .

В Telegram-канале Colonelcassad рассказали, что 29 сентября на китайском космодроме Сичан прошел запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» с двумя экспериментальными спутниками «Шиянь-30-01/-02».

След в небе, похожий на «облако от ракеты» местные СМИ посчитали похожим на след от испытаний гиперзвуковой ракеты.

Грузовой космический корабль Cygnus XL успешно запустили к Международной космической станции 15 сентября. Аппарат доставил на МКС компоненты для производства кристаллов для полупроводников, систему ультрафиолетового обеззараживания воды и другое оборудование.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов ранее заявил, что Россия планирует в ближайшие 10 лет запустить на орбиту 300 ракет-носителей и тысячу космических аппаратов.