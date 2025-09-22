В Роскосмосе рассказали, сколько ракет запустит Россия за 10 лет

Баканов: Россия должна изготовить и запустить в космос 300 ракет до 2035 года

Перед Россией стоит задача произвести и вывести на орбиту 300 ракет-носителей и тысячу космических аппаратов в течение ближайшего десятилетия. Об этом заявил руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, его процитировало РИА «Новости» .

«У нас должно быть изготовлено и запущено за 10 лет 300 ракет, то есть, 20-30 ракет в год», — сказал Баканов на пленарной сессии форума «Микроэлектроника 2025».

Ранее в Роскосмосе сообщили, что спускаемый аппарат биологического спутника «Бион-М» № 2 приземлился в Оренбургской области с живыми организмами на борту. Теперь их отправят в Москву для дальнейших исследований. Капсулу запустили с Байконура 20 августа.

До этого стало известно, что Россия намерена отправить к Луне семь автоматических станций. Запуски пройдут в рамках проекта «Космическая наука» до 2036 года.