В Роскосмосе рассказали, сколько ракет запустит Россия за 10 лет
Баканов: Россия должна изготовить и запустить в космос 300 ракет до 2035 года
Перед Россией стоит задача произвести и вывести на орбиту 300 ракет-носителей и тысячу космических аппаратов в течение ближайшего десятилетия. Об этом заявил руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, его процитировало РИА «Новости».
«У нас должно быть изготовлено и запущено за 10 лет 300 ракет, то есть, 20-30 ракет в год», — сказал Баканов на пленарной сессии форума «Микроэлектроника 2025».
Ранее в Роскосмосе сообщили, что спускаемый аппарат биологического спутника «Бион-М» № 2 приземлился в Оренбургской области с живыми организмами на борту. Теперь их отправят в Москву для дальнейших исследований. Капсулу запустили с Байконура 20 августа.
До этого стало известно, что Россия намерена отправить к Луне семь автоматических станций. Запуски пройдут в рамках проекта «Космическая наука» до 2036 года.