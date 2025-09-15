Грузовой корабль Cygnus XL успешно стартовал к МКС

SpaceX сообщила об успешном запуске грузового корабля Cygnus XL к МКС

Грузовой космический корабль Cygnus XL успешно запустили к Международной космической станции. Об этом сообщила компания SpaceX в социальной сети Х .

Аппарат достигнет МКС через 60 часов. Корабль прибудет к станции 17 сентября в 06:35 по восточному времени (14:35 по московскому того же дня).

Успешный запуск Cygnus XL также подтвердили в NASA. Корабль доставит на МКС компоненты для производства кристаллов для полупроводников, систему ультрафиолетового обеззараживания воды и оборудование для модернизации криогенных топливных баков.

Cygnus XL запустили к Международной космической станции в рамках миссии Commercial Resupply Services с космодрома во Флориде. На орбиту корабль вывела ракета-носитель Falcon 9.

В августе в США прошел запуск корабля Cargo Dragon к МКС.