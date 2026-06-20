Жену премьера Испании лишили паспорта перед судом присяжных

Супругу премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонью Гомес отправили под суд присяжных и запретили покидать страну. Об этом сообщило агентство EFE .

По данным обозревателей, такое решение судья принял после предварительного слушания. Дело Гомес передали присяжным по обвинениям в торговле влиянием, коррупции в частном секторе, незаконном присвоении средств и растрате государственных денег.

«Судья Хуан Карлос Пейнадо направил супругу премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонью Гомес под суд и в качестве обеспечительных мер распорядился изъять у нее паспорт, запретил покидать территорию страны и обязал дважды в месяц являться в суд», — уточнило агентство.

Вместе с ней под суд отправили ее советницу Кристину Альварес и предпринимателя Хуана Карлоса Баррабеса. Альварес предъявили те же обвинения, а Баррабесу вменили торговлю влиянием и коррупцию в частном секторе.

Расследование против Гомес начали весной 2024 года после заявления организации Manos Limpias. Она обвинила супругу премьера в коррупции в бизнесе и использовании связей при распределении госконтрактов.

Позже следствие добавило эпизоды, связанные с работой университетской кафедры в Мадриде и наймом Альварес. Гомес несколько раз давала показания, отвергала обвинения и называла дело политически мотивированным.