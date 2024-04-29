Испанский премьер-министр отказался покинуть свой пост после политического скандала | 360°

Мир 29 апреля 2024, 12:46 Испанский премьер-министр отказался покинуть свой пост после политического скандала Премьер Испании Санчес заявил, что не покинет свой пост после скандала с женой IÃƒÂ�Aki Berasaluce/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Премьер-министр Испании Педро Санчес оказался в центре политического скандала после того, как его супругу Бегонью Гомес заподозрили в коррупции. Политик заявил, что не покинет свой пост, сообщило РИА «Новости».

«Я решил продолжать [работать]», — подчеркнул Санчес.

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На прошлой неделе испанский премьер приостановил свою общественную активность, чтобы подумать, хочет ли он остаться на своей должности. Мадридский суд начал расследование в отношении жены политика.

Разбирательство запустили после жалобы от организации «Чистые руки», которая составила ее, исходя лишь из опубликованной в СМИ информации. Прокуратура Мадрида обжаловала принятую к рассмотрению жалобу и потребовала прекратить дело.

Педро Санчеса переизбрали премьер-министром Испании 16 ноября 2023 года. Кандидатуру лидера Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) одобрила нижняя палата парламента.