Жена Нетаньяху устроила ему скандал на церемонии в Тель-Авиве

Супруга накричала на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на церемонии открытия Маккабианских игр в Тель-Авиве. На это обратил внимание канал Echorouk News после появления видео в соцсетях.

По данным журналистов, жена главы израильского правительства Сара Нетаньяху осталась недовольна организацией мероприятия. Она предъявила супругу претензии после конфликта с людьми, которые находились рядом на церемонии.

Обозреватели сообщили, что женщина возмущалась из-за давки в толпе. Она заявила, что ее толкали.

По мнению журналистов, эта сцена напомнила другой громкий эпизод с участием первой леди Франции: Брижит Макрон попала на видео, когда дала пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону при выходе из самолета.