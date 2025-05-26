26 мая 2025 22:38 Игра, ссора или абьюз? Что произошло между Макронами во Вьетнаме Психолог Кичаев о пощечине Брижит Макрону на людях: она заигралась 0 0 0 Фото: L.Urman/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

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Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит ударила его по лицу. Неловкий момент засняли репортеры. Теперь видео руководителя европейской державы обсуждает весь мир. Что это было, как общественность отреагировала на случившееся, что думают об этом политологи и психологи — в материале 360.ru.

Что произошло в семье Макрон В понедельник, 26 мая, первая леди Франции Брижит Макрон при выходе из самолета сделала жест в сторону своего мужа — президента страны. Супруги прибыли с рабочим визитом во Вьетнам, который станет частью недельного тура по Юго-Восточной Азии. Какой именно был жест, однозначно сказать нельзя: одни увидели в нем пощечину, другие — небольшой и неловкий толчок, а некоторые даже удар такой силы, что Эммануэль Макрон отшатнулся. Жест исходил от Брижит, а не от кого-то другого. Об этом можно судить по красному рукаву, который виден на кадрах: после выхода Макрона за ним последовала супруга в жакете именно такого цвета. Реакция общественности на прилюдную пощечину президенту Франции В иностранных СМИ инцидент оценили неоднозначно. После содеянного Брижит «внезапно кладет обе руки на лицо», сообщил Franceinfo. Издание выдвинуло версию, что попавшее на видео — окончание игры между мужем и женой. На этой версии настаивали и в администрации президента.

«Это был момент, когда Макрон и его жена в последний раз расслаблялись перед началом поездки, игриво поддразнивая друг друга», — написали на французском портале. Изначально журналисты писали, что Франция планировала обвинить Россию в создании видео с помощью искусственного интеллекта. Однако позднее Franceinfo со ссылкой на Елисейский дворец подтвердило, что кадры настоящие. В местном издании Le Parisien подметили, что после «пощечины» Макрон одно мгновение «выглядел удивленным», но быстро повернулся к журналистам. Брижит же отказалась держать за руку мужа, пока они спускались по трапу. На выходку Брижит отреагировали в России. Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в соцсетях сравнил Макрона с Наполеоном — не в пользу нынешнего главы Франции.

Фото: DR/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Трудно сказать, позволял ли Наполеон давать себе пощечину <… > Причем, похоже, весьма сильную. И, вероятно, не первую в его жизни. А потом, как ни в чем ни бывало, с бодрым видом спустился с ней по трапу, приветствуя вьетнамцев. Возможно, именно по этой причине он на публике стремится демонстрировать супер-уверенность в себе», — высказался сенатор. Он отметил, что «попытка Елисейского дворца объяснить это видео поисками ИИ успеха не имела». Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предположила, что это постановка: супруги «демонстративно это сделали, чтобы все обсуждали, что до сих пор у них огонь в отношениях». «Это как с доисторических времен женщины били пощечину. Не знаю, что надо было сделать такое, чтобы кто-то кого-то бил. У меня так не бывает, и эмоции контролировать надо, тем более публичным людям», — отметила парламентарий.

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

А вот председатель ЛДПР Леонид Слуцкий посоветовал «не злорадствовать». «Макрон ведет себя крайне недружественно по отношению к России. Но в данной ситуации я бы не злорадствовал. Любой может оказаться в сложной ситуации», — пояснил руководитель партии. Макрон уже успел объясниться перед публикой. «Мы препирались, а скорее даже дурачились с моей супругой, но, к моему удивлению, это стало своего рода планетарной катастрофой. Люди говорят много глупостей. Надо, чтобы все успокоились», — высказался президент Франции. Пощечина Макрону или Франции — мнение политолога Не каждый день президент европейской страны получает по лицу, поэтому случившееся вызвало интерес у широкой публики. Но страсти улягутся, а позднее останется только подпорченная репутация. Насколько низко он пал в глаза политиков? Или инцидент сочтут глупым недоразумением? Репутация Макрона уже давно не безупречная, и виной тому — его жена, считает политический советник и политический психолог Сергей Маркелов. «Из-за нее все скандалы: начиная с того, что Брижит женщина в возрасте, заканчивая тем, что она якобы трансгендер. Случившееся продолжает ослаблять репутацию Макрона. Даже если там поработал искусственный интеллект, это все равно попадет в копилку негатива», — объяснил политический советник 360.ru.

Фото: Romuald Meigneux/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По его мнению, с супругой канцлера ФРГ Фридриха Мерца такого скандала не могло произойти. Если бы видео с ее участием сгенерировал ИИ, то публика этому вряд ли поверила. С Макроном это сработало, потому что у него слабое положение внутри французских элит.

Идет тренд на ослабление Макрона. Французы бегут: из-за налогов, пожаров машин, эмиграции. Эта пощечина — искусственная или настоящая — еще одно тому доказательство. Сергей Маркелов

С коллегой согласился председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства», эксперт и участник ООН Юрий Самонкин. В разговоре с 360.ru он заявил, что подобные выходки французского руководства и их семей никого не удивляют. По его версии, Макрон пошел по стопам Байдена, которому ставили подножки у трапа самолета. Это методы «грязного пиара», чтобы поддержать имидж любой ценой, считает эксперт. «Макрон действует в фарватере ненациональных интересов во Франции, он и дальше собирается поддерживать военные конфликты. Эти встречи носят показушный характер, потому что политика Франции в области миротворчества не меняется», — отметил Самонкин. Подобные номера возможны, если у президента есть проблемы с окружением и в личной жизни. Тем не менее, ситуация не должна была произойти, потому что Макрон — глава европейского государства, одной из ядерных держав. «Он не имеет права на людях выяснять личные отношения или позволять случаться таким каламбурным моментам. Этика и репутационные риски должны присутствовать», — подытожил участник ООН.

Фото: www.globallookpress.com

Ролевые игры, вышедшие за рамки. Мнение психолога Профайлер Илья Анищенко по языку тела прочитал, что между супругами произошла ссора, которую не должны были увидеть люди. «Здесь был какой-то конфликт, какая-то перепалка. Пощечины не было, просто она его толкнула. Может быть, он что-то ей сказал неприятное, как будто пыталась рукой заткнуть ему рот», — отметил эксперт. Далее последовала искренняя реакция Макрона. Он оказался недоволен тем, что свидетелями сцены стали журналисты. Об этом говорила его неестественно широкая улыбка защиты, а затем поджатые губы обоих супругов. Социальный психолог Александр Кичаев в беседе с 360.ru предположил, что супруги могут практиковать игры БДСМ, где она — доминирующая жена. Однако первая леди Франции немного заигралась. «Для нее это привычно — давать ему пощечины. Но она потеряла чувство формата. У меня была пара, где жена тоже доминировала. Он был рабом, она — госпожой. В какой-то момент она публично на него прикрикнула „Я сказала, иди сюда!“. Заигралась», — объяснил психолог.