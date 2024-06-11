Немецкий Rheinmetall запустил на Украине первое предприятие

Камышин: на Украине открылся совместный с Rheinmetall цех бронетехники

IMAGO/Schoening
Фото: IMAGO/Schoening/Global Look Press

На Украине запустили цех бронетехники немецкого концерна Rheinmetall AG и госконцерна «Укроборонпром». Об этом объявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем Telegram-канале.

«На Украине заработала совместная производственная площадка Укроборонпрома и Rheinmetall — цех по ремонту и производству бронетехники. Это первый реализуемый проект в рамках партнерства», — сказал он.

Специалисты совместного предприятия, по словам Камышина, займутся восстановлением импортной военной техники, чтобы быстрее возвращать ее военным. В будущем цех начнет выпускать собственную бронетехнику. По оценкам министра, этот проект позволит поддержать украинскую экономику, ведь налоги пополнят в бюджет страны.

Rheinmetall AG планировал открыть на Украине производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Благодаря украинскому конфликту немецкий концерн в 2022 году нарастил прибыль почти на треть.

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