Зеленый луч в небе напугал жителей Турции

Зеленый луч в ночном небе над Турцией вызвал панику местных жителей. То, что приняли за баллистическую ракету, оказалось воздушным змеем с подсветкой, сообщила газета Karar .

Подозрительную активность в ночном небе сняли жители Ушак на западе Турции. Нечто переливающееся желто-зеленым светом пролетело, оставив за собой длинный хвост. После того, как видео опубликовали в соцсетях, началась паника.

Очевидцы выдвинули версию о баллистической ракете, ведь в начале марта система ПВО нейтрализовала одну. Она не подтвердилась — объявился человек, который разглядел источник свечения.

«Вы видели воздушного змея. Сам змей не был подсвечен светодиодами, поэтому его не было видно в темноте, но его хвост был подсвечен», — объяснил Утку Кекер.

Ранее в Турции произошла серия землетрясений, из них самое мощное магнитудой 5,3. Обошлось без пострадавших.