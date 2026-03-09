Силы НАТО сбили иранскую ракету над Турцией
Минобороны Турции сообщило об уничтожении НАТО ракеты, запущенной из Ирана
Силы НАТО ликвидировали в воздушном пространстве Турции запущенную из Ирана баллистическую ракету. Об этом Reuters сообщили в Минобороны республики.
«Системы противоракетной и противовоздушной обороны в Восточном Средиземноморье нейтрализовали выпущенный из Ирана баллистический боеприпас. Обломки упали в провинции Газиантеп, никто не пострадал», — заявили в турецком оборонном ведомстве.
Администрация президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана призвала Иран воздержаться от эскалации напряженности в регионе, заявил на брифинге глава управления по коммуникациям Бурханеттин Дуран.
«Очень важно, чтобы конфликт не распространился на более обширную территорию. Призываем все страны, в том числе Иран, воздержаться от действий, которые ставят под угрозу гражданское население и региональную безопасность», — подчеркнул он.
Ранее Иран нанес удар по вертолетной авиабазе США в Кувейте.