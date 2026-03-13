В центре Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

В центральном регионе Турции зафиксировали землетрясение силой 5,3 балла. Об этом сообщили в пресс-службе Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По сведениям ученых, очаг землетрясения был в 46 километрах севернее города Токат на глубине шесть километров, с населением примерно 129 тысяч человек. Информации о пострадавших нет.

Вчера землетрясение случилось в Анкаре. Магнитуда составила 4,1. Жители города пожаловались на ощутимые толчки под землей. По данным специалистов, очаг располагался на глубине 7,74 километра. О разрушениях и пострадавших не сообщили.

До этого землетрясение произошло в Сочи, с магнитудой 4,1 балла. Как отметил мэр города Андрей Прошунин, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений тоже нет. Эпицентр находился в море. Подземные толчки зафиксировали рано утром.