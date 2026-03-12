Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Анкаре

Землетрясение произошло в провинции Хаймана к югу от Анкары, жители турецкой столицы почувствовали толчки. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По оценкам специалистов, очаг находился на глубине 7,74 километра. О разрушениях и пострадавших не сообщается. При этом горожане в панике выбегали на улицы и пока не спешат возвращаться. Магнитуда оценивается в 4,1.

Ранее два землетрясения — магнитудой 4,4 и 4,5 — произошли в Сочи. Обошлось без разрушений и пострадавших, однако жители города рассказали 360.ru, что в квартире их трясло как в телеге, шкаф хлопал дверцами, а посуда звенела. Все это длилось около 10 секунд. При этом многие, даже поняв, что происходит, не паниковали.