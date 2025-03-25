Зеленскому не понравилась слишком долгая встреча Уиткоффа с Путиным

Зеленский обвинил Уиткоффа в слишком долгом разговоре с Путиным

Прием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле длился слишком долго. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом на встрече с журналистами. Брифинг транслировался на YouTube-канале .

«Я считаю, что Уиткофф провел очень много времени в диалоге с [президентом России Владимиром] Путиным», — сказал он.

Зеленского возмутили также слова Уиткоффа о том, что регионы Донбасса и Новороссии — русскоговорящие, их жители самостоятельно путем референдумов выбрали войти в состав России. Он обвинил высокопоставленных американцев в распространении российских нарративов.

Путин принял Уиткоффа 13 марта. Спецпосланник президента США приехал в Москву, чтобы обсудить возобновление отношений между странами и урегулирование конфликта на Украине. Председатель комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко призвал отстранить его от переговоров.