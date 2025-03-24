В Раде потребовали отстранения Уиткоффа от переговоров после интервью Карлсону

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сделал серию заявлений в интервью журналисту Такеру Карлсону, которые подтвердили его пристрастность к позиции России. Поэтому его необходимо отстранить от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко. Видео с его заявлением привел Telegram-канал «Политика страны» .

Украинский депутат заявил, что после интервью воспринимает Уиткоффа как «посланника Путина».

«Просто позорные, шокирующие заявления. Я не понимаю, о чем идет речь. О невежестве, о некомпетентности, о непрофессионализме. Он ретранслирует российскую пропаганду. И у меня вопрос — кто он? Он посланник Трампа или, может быть, посланник Путина?» — задался вопросом Мережко.

В интервью Карсону Уиткофф назвал главным вопросом урегулирования конфликта на Украине статус освобожденных территорий.

Он напомнил, что в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы, на которых жители выразили свое желание остаться под управлением России.

Уиткофф добавил, что Украине пора признать, что США не могут вечно предоставлять деньги и оружие, так как рано или поздно это приведет к эскалации с ядерным оружием.

После того, как на Украине выступили с жесткой критикой Уиткоффа, в его защиту встал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что негатив в адрес специального посланника американского лидера идет от людей, которые на протяжении 40 лет терпели неудачи, а Уиткофф преуспел благодаря своим качествам отличного переговорщика и дипломата.